Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Одессе и области и рассказали, когда будет потепление в регионе.

Так, в Одесской области в ближайшее время не стоит ожидать солнечной и жаркой погоды.

В Одесской области будет туман, облачно с прояснениями, также ожидается дождь.

Как сообщается на официальном сайте города Одесса, ночью и утром 26 апреля ожидается туман, видимость 200-500м.

Синоптики прогнозируют относительное потепление, впрочем, 26-27 апреля, прогнозируется переменная облачность.

Осадки в эти дни не ожидаются, только в ночь на 26 апреля может быть небольшой дождь.

Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с, температура ночью 26 апреля 9-14°С,

27 апреля 4-9°С, днем ​​15-20°С.

28-29 апреля будет без осадков. Температура ночью опустится до отметки 8-13°С, днем ​​прогреется воздух до 19-24°С.

Согласно данным Украинского гидрометеорологического центра, пыль из Сахары уже достигла Украины, ее также заметили на территории Одесской области.

Прогнозируется, что пыль останется в атмосфере до пятницы, а уже с этого дня и до субботы она начнет перемещаться на восток, поэтому воздух в Украине станет чище.

Напомним, одесситы 24 апреля увидели последствия "грязного" дождя, по словам местных, осадки имеют желтый цвет.

Местные делились кадрами "грязного" дождя, после которого жители увидели на своих машинах мелкую пыль оранжевого цвета.

"Подобные сообщения поступают как от жителей Рени так и жителей Одессы и даже жителей Подольска. То есть проблема по всей области. Возможно, это снова песок из Африки, но это не точно...", - говорится в одном из телеграмм-каналов.

Метеорологи объяснили, что причиной такого оттенка есть бури над пустыней Сахара в Африке.

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