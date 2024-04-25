В Одессе диких лис можно увидеть в общественных местах, специалисты говорят, что животные расширяют ареал обитания.

Так, от одесситов поступают сообщения относительно лис в городе и близлежащих населенных пунктах.

Как сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Биляков, лис видят в парках, на улицах и общественных местах.

"Люди часто бывают обеспокоены, спрашивают, как реагировать", - говорит директор Одесского зоопарка.

Биляков отметил, что вид обычной лисицы чрезвычайно пластичен, эти животные населяют разнообразные биотопы, и хорошо приспосабливается к широкому спектру условий.

В Украине лиса осваивает территории городов, в Одессе процесс начался более десяти лет назад.

По словам директора зоопарка, в последние несколько лет лис в Одессе становится больше, поэтому встретить лису в Одессе не редкость.

Также директор зоопарка добавил, что лисы не несут опасности для местных, однако не стоит забывать, что они могут переносить бешенство, поэтому не стоит пытаться их погладить или накормить.

Украинцы отреагировали на новость в комментариях:

"Это совсем не удивительно. Их природный ареал существования нарушен, взрывы, обстрелы, кормовая база уменьшилась, а рыжехвости размножились. Им элементарно трудно выжить, вот и идут рыжие к людям, где можно найти продовольствие и прокормить семейство. Здоровое животное достаточно осторожно, близко не подходит, но и никого не трогает. Они очень умеют приспосабливаться к обстоятельствам, вот и выживают, как умеют",

"Страдают не только люди, но и звери",

"У нас уже много лет живут лисы на морских склонах. Такие себе морские лисички)".

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