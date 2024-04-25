В Одесской области зафиксирована опасная инфекция, стало известно о количестве заражений на данный момент.

Так, в Одесской области наблюдается спад заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней, показатель составил 293,2 на 100 тысяч населения – это меньше эпидемического порога на 45%.

Кроме того, за прошлую неделю число заражений острой кишечной инфекцией снизилось на 12%.

Известно, что дети составляют основную долю больных, а именно 67%, болеют дети от 1 до 4 лет (35,6%) и 5-9 лет (34,5%).

Регистрация вирусного гепатита, корь, коклюша и скарлатины зафиксирована в отдельных случаях, однако эпидпаротит, дифтерия, краснуха и столбняк в Одесской области вообще не зафиксированы.

В Одесском районе зафиксирован случай заболевания ботулизмом - пострадавший употреблял вяленого леща домашнего изготовления в результате чего у него возникли симптомы болезни.

В настоящее время пациент находится в больнице.

Ботулизм – это очень опасное, а может быть смертельное токсико-инфекционное заболевание. Оно возникает при употреблении продуктов, зараженных бактериями группы клостридий Clostridium botulinum.

Кроме того, за последнюю неделю фиксируется 92 укуса животными - на уровне предыдущей недели, случаев бешенства людей не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Одесской области, неподалеку от Измаильского района, было зафиксировано землетрясение.

24 апреля, около трех часов ночи Главным центром специального контроля зарегистрировано на глубине 67 км землетрясение с территории Румынии.

Сообщается, что землетрясение произошло в районе гор Вранча в 100 км от границы с Украиной.

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