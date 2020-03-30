Одесситы рискуют оказаться в еще более жёстких ограничениях на период карантина
Так, глава областного управления патрульной полиции Александр Гостищев предлагает запретить жителям везти в автомобиле более одного пассажира и находиться на улице без маски.
По его словам, в минувшие выходные многие одесситы пренебрегали рекомендациями медиков, собираясь компаниями в парках и на пляжах. Кроме того, замечания полиции одесситы также игнорируют. В связи с этим Гостищев предлагает ввести дополнительные ограничения на период карантина.
«Рекомендуется, как и в некоторых городах, принять решение комиссии ТЭБ и ЧС о том, что на улицу можно выходить только в масках. Кроме того, Кабинет министров разрешает передвигаться людям в личном транспорте, но комиссии ТЭБ и ЧС имеют право ограничить количество людей, которые могут там находиться. Я предлагаю ввести ограничение - не более двух человек», - рассказал коп.
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Напомним, ранее мы писали как в Одессе пожилые люди собрались на Соборной площади, чтобы поиграть в шахматы. При этом многие были без масок. Кроме того, на Дерибасовской байкеры устроили съезд.
На выходных на побережье расположились сотни отдыхающих. Люди жарили шашлык, отдыхали и дышали свежим воздухом.
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