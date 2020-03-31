Несмотря на всеобщий карантин, объявленный в связи с пандемией коронавируса, многие жители Одессы продолжают жить беспечной жизнью: собираться толпами, гулять у моря и ходить без масок

Соотвестующими снимками деляться местные СМИ и очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net.

На минувших выходных погода в Одессе ознаменовалась существенным повышением температуры воздуха, в связи с чем тысячи людей выдвинулись отдыхать у моря. Кто-то отдыхал поодиночке, кто-то — в компании, некоторые одесситы устраивали пикники, жарили шашлык и веселились.

Глядя на такую беспечность складывается ощущение, будто в Одессе и не слышали о карантине и о последствиях эпидемии коронавируса в мире.

Несмотря на требование Минздрава и властей страны оставаться дома, многие жители Одессы живут по принципу «Меня это точно не коснется».

А тем временем власти Одессы планируют ввести еще более жёсткие ограничениях на период карантина.

Так, глава областного управления патрульной полиции Александр Гостищев предлагает запретить жителям везти в автомобиле более одного пассажира и находиться на улице без маски.

Он отметил, что в минувшие выходные многие одесситы пренебрегали рекомендациями медиков, собираясь компаниями в парках и на пляжах. Кроме того, замечания полиции одесситы также игнорируют. В связи с этим Гостищев предлагает ввести дополнительные ограничения на период карантина.

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