Бойцы Нацгвардии взяли под охрану одесский санаторий, куда поместили туристов, вернувшихся из-за границы
Как сообщает местное издание «
Отмечается, что все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты: респираторами, медицинскими рукавицами и антисептиками. Кроме того, они регулярно проходят медосмотр.
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Напомним, в Одессе разгорелся нешуточный скандал с туристами, которые вернувшись домой, попали в ужасные условия обсервации.
Одесситов, прибывших из Молдовы в начале апреля заселили в корпусе дома милосердия в селе Лиман Татарбунарского района, однако люди утверждают, что их обещали разместить в однном из отелей города.
Группа из 17 человек оказалась в невыносимых условиях проживания. При этом люди были уверены, что едут в гостиницу "Октябрьская" на ул. Канатной в центре Одессы. Именно такой адрес был в предписании на обсервацию. Вместо этого одесситы оказались в сельской глубинке в Татарбунарском районе.
Как оказалось, что в селе Лиман одесситов поселили в одном из корпусов местного Дома милосердия для пожилых людей, которые относятся как раз к главной группе риска по заболеванию смертельного китайского вируса.
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