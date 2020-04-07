Одесситы с юмором отреагировали на ужесточение карантина

Некоторые одесситы не теряют чувство юмора во время карантина и устраивают маскарад

Так, рок- и оперный певец из Одессы Денис Хотячук решил соблюдать правительственный запрет – не выходить на улицу без маски или респиратора - однако сделал это оригинальным способом. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Маскарад так маскарад», — заявил он и надел вместо маски белый капюшон Ку-клукс-клана — ультраправой организации, действующей в США.

Пользователи в соцсетях уже отреагировали на средство защиты артиста.

«Каждый сходит с ума по-своему. От вынужденного домашнего заточения и страшилок про вирус в каждой телепрограмме точно крышу может снести», «Клево», «Одобряю», «Чем не самодельная маска?, - пишут в сети.

Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина.

Чтобы не распространять инфекцию жителям не разрешается выходить на улицу без маски и нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек. Кроме того, одесситам закрыли доступ на пляжи, парки и площадки.

Ранее мы писали, особо предприимчивый одессит придумал необычный способ по зарабатыванию денег в период карантина.

Мужчина размести в сети объявление, где предлагает за деньги погулять с его собакой.

“Порода – английский бульдог. Мальчик. Веселый. Может гулять по семь раз в сутки”, – написал одессит.

В объявлении он указал, что прогулка с его собакой стоит 150 гривен в час.

Напомним, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."

Также Politeka писала, одессит придумал способ, как обойти запрет на карантине: "150 гривен в час"

А еще Politeka сообщала, в сети показали, как выглядит центр Одессы в разгар карантина: красноречивые кадры