Некоторые одесситы не теряют чувство юмора во время карантина и устраивают маскарад
Так, рок- и оперный певец из Одессы Денис Хотячук решил соблюдать правительственный запрет – не выходить на улицу без маски или респиратора - однако сделал это оригинальным способом. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«Маскарад так маскарад», — заявил он и надел вместо маски белый капюшон Ку-клукс-клана — ультраправой организации, действующей в США.
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Пользователи в соцсетях уже отреагировали на средство защиты артиста.
«Каждый сходит с ума по-своему. От вынужденного домашнего заточения и страшилок про вирус в каждой телепрограмме точно крышу может снести», «Клево», «Одобряю», «Чем не самодельная маска?, - пишут в сети.
Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина.
Чтобы не распространять инфекцию жителям не разрешается выходить на улицу без маски и нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек. Кроме того, одесситам закрыли доступ на пляжи, парки и площадки.
Ранее мы писали, особо предприимчивый одессит придумал необычный способ по зарабатыванию денег в период карантина.
Мужчина размести в сети объявление, где предлагает за деньги погулять с его собакой.
“Порода – английский бульдог. Мальчик. Веселый. Может гулять по семь раз в сутки”, – написал одессит.
В объявлении он указал, что прогулка с его собакой стоит 150 гривен в час.
Напомним, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."
Также Politeka писала, одессит придумал способ, как обойти запрет на карантине: "150 гривен в час"
А еще Politeka сообщала, в сети показали, как выглядит центр Одессы в разгар карантина: красноречивые кадры