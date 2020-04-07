В сети обнародовали новый список пунктов пропуска в Одесской области

После ужесточения карантинных мер на территории Одесчины будет работать только 18 пунктов пропуска и 2 пункта контроля через границу, передает Politeka.net, ссылаясь на пресс-службу одесской таможни.

Морские:

Одесский морской торговый порт

Морской порт «Южный»

Черноморский морской порт

Черноморский судоремонтный завод

Черноморский рыбный порт

Измаильский морской порт

Усть-Дунайский морской торговый порт

Ренийский морской торговый порт

Белгород-Днестровский морской торговый порт

Автомобильные:

Новые Трояны

Староказачье

Паланка

Рени-авто

Железнодорожные:

Фрикацей

Рени

Кучурган - Новосавицкое

Слободка - Колбасное

Воздушные:

Международный аэропорт «Одесса»

Пункты контроля:

Визирка

Одесса - Лески

Отмечается, что пешком пересечь границу все также нельзя.

Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина.

Чтобы не распространять инфекцию жителям не разрешается выходить на улицу без маски и нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек. Кроме того, одесситам закрыли доступ на пляжи, парки и площадки.

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