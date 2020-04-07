В сети обнародовали новый список пунктов пропуска в Одесской области
После ужесточения карантинных мер на территории Одесчины будет работать только 18 пунктов пропуска и 2 пункта контроля через границу, передает Politeka.net, ссылаясь на пресс-службу одесской таможни.
Морские:
- Одесский морской торговый порт
- Морской порт «Южный»
- Черноморский морской порт
- Черноморский судоремонтный завод
- Черноморский рыбный порт
- Измаильский морской порт
- Усть-Дунайский морской торговый порт
- Ренийский морской торговый порт
- Белгород-Днестровский морской торговый порт
Автомобильные:
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- Новые Трояны
- Староказачье
- Паланка
- Рени-авто
Железнодорожные:
- Фрикацей
- Рени
- Кучурган - Новосавицкое
- Слободка - Колбасное
Воздушные:
- Международный аэропорт «Одесса»
Пункты контроля:
- Визирка
- Одесса - Лески
Отмечается, что пешком пересечь границу все также нельзя.
Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина.
Чтобы не распространять инфекцию жителям не разрешается выходить на улицу без маски и нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек. Кроме того, одесситам закрыли доступ на пляжи, парки и площадки.
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