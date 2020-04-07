В сети обнародовали новый  список пунктов пропуска в Одесской области

После ужесточения карантинных мер на территории Одесчины будет работать  только 18 пунктов пропуска и 2 пункта контроля через границу, передает Politeka.net, ссылаясь на пресс-службу одесской таможни.

Морские:

  • Одесский морской торговый порт
  • Морской порт «Южный»
  • Черноморский морской порт
  • Черноморский судоремонтный завод
  • Черноморский рыбный порт
  • Измаильский морской порт
  • Усть-Дунайский морской торговый порт
  • Ренийский морской торговый порт
  • Белгород-Днестровский морской торговый порт

Автомобильные:

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Железнодорожные:

  • Фрикацей
  • Рени
  • Кучурган - Новосавицкое
  • Слободка - Колбасное

Воздушные:

  • Международный аэропорт «Одесса»

Пункты контроля:

  • Визирка
  • Одесса - Лески

Отмечается, что пешком пересечь границу все также нельзя.

стоп-контроль, граница

Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены  новые правила поведения во время карантина.

Чтобы не распространять инфекцию жителям не разрешается выходить на улицу без маски и нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек. Кроме того, одесситам закрыли доступ на пляжи, парки и площадки.

Напомним, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."

Также Politeka писала, одессит придумал способ, как обойти запрет на карантине: "150 гривен в час"

А еще Politeka сообщала, в сети показали, как выглядит центр Одессы в разгар карантина: красноречивые кадры

 

 