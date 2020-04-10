В Одессе женщина с подтвержденным тестом на китайский вирус самовольно покинула обсервацию

О странной ситуации сообщил губернатор Одесской области Максим Куций во время брифинга, передает Politeka.net

Он рассказал, что украинка после возвращения из-за границы пребывала на обсервации в одесском санатории имени Пирогова на Куяльнике.

На их проживание там из бюджета области выделено 4,2 миллиона гривен.

На следующий день у трех человек ухудшилось состоянии и их направили в инфекционную больницу. Двое из них сейчас пребывают в медучреждении, а одна сбежала, уехав в Киев, по информации в сети, на такси.

На нее составили админпротокол.

По информации местных СМИ, женщине сделали экспресс-тест (не ПЦР), но не оставили в лечебном учреждении, а, взяв расписку о самоизоляции, отвезли к Двум столбам, где… отпустили, предложив добираться до санатория самостоятельно. Одна из женщин плюнула на все, взяла такси и уехала домой, в Киев.

Ранее мы писали, что печальная участь постигла тяжелобольную пациентку, которую медики с трудом довезли на скорой в опорную больницу в Подольске.

Как выяснилось, жительница из села Захаровка, которую 2,5 часа везли 50 км в опорную больницу скончалась. Виной столь длительной поездки оказались плохие дороги.

По словам медиков, у женщины диагностировали тяжелую пневмонию, однако тест на китайский вирус у нее оказался отрицательным.

Напомним, Труханов во время карантина устроил рейд по рынкам Одессы, фото: "Гадюшник вокруг"

Также Politeka писала, одессит придумал способ, как обойти запрет на карантине: "150 гривен в час"

А еще Politeka сообщала, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."