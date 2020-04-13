В Одессе охранники избили покупателя, который зашел в супермаркет без маски

Конфликт случился в субботу, 11 апреля, в торговой сети «Обжора» на улице Льва Толстого, 10. Причиной стали карантинные меры, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, мужчина без маски хотел пройти в магазин. В качестве средств защиты, он обмотал лицо шарфом.

Такие меры предосторожности не устроили охранников супермаркета и они запретили ему вход.

Далее, по словам всё тех же очевидцев, они заломили, одесситу руки, бросили на пол и ударили несколько раз. Другие покупатели пытались заступится за потерпевшего, нашлись и такие, кто дал маску мужчине, однако охрана разошлась не на шутку и всё никак не унималась.

"Ребята, он в маске, отпустите его!", - слышны голоса на видео.

Свидетели происшествия вызвали полицию, которая приехала только через 45 после драки. Они дали показания, а некоторые даже поехали вместе с потерпевшим в отделение полиции, где избитый написал заявление.

Тем временем в пресс-службе торговой сети «Обжора» отреагировали на происшедшее. Они рассказали свою версию, утверждая, что посетитель был в сильном алкогольном опьянении. Тем не менее, в магазине начали внутреннее расследование.

«Человек в сильном алкогольном опьянении и агрессивно настроенный по отношению к окружающим несёт потенциальную угрозу для покупателей и сотрудников, что и спровоцировало охранника действовать подобным образом. При этом, внутренними правилами нашей сети категорически запрещается любое применение физической силы", - говорится в сообщении.

Руководство компании приняло решение отстранить охранников, которые участвовали в инциденте, от работы с покупателями.

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