В одном из спальных районов Одессы образовался опасный провал прямо на тротуаре
Дыра зияет на тротуаре, на перекрестке улиц Люстдорфской дороги и Александра Невского вблизи детского магазина “Антошка” на жилмассиве Таирова. Соотвествующие фотографии обнародовали местные
При этом, по словам очевидцев, провал становится больше.
Горожанам, которые ходят пешком на этом перектрестке стоит быть там предельно осторожными, чтоб не угодить в яму.
Падение курса, историческое соглашение по нефти и сроки открытия границ - главное за ночь
Последний день тепла: погода готовит резкий разворот, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину
Отмена карантина, в МОЗ наконец-то назвали дату: когда украинцы выйдут на работу
Украинцев предупредили, нужно ли бежать в обменники: «В ближайшее время курс доллара...»
Ранее мы писали, в четверг, 9 апреля в центре Одессы внезапно рухнул трехэтажный дореволюционный дом.
До обрушения в здании начались какие- ремонтные работы, поскольку его оградили забором, а на первом этаже расширили оконные проемы до пола и укрепили их металлическими каркасами.
В результате обрушения пострадавших нет.
Здание относится к памятникам архитектуры местного значения. Это дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Построенный в 1893 году, он использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.
Также мы писали, в Одессе под прикрытием карантина начали активно застраивать склоны на Большом Фонтане.
Как выяснилось, работы на прибрежных склонах 13-й ст. Большого Фонтана полным ходом ведутся киевской компанией-застройщиком "Итергал-Буд". Она возводит комплекс "La Mer", который изначально проходил по документам как укрепления берега.
Интересно, что на глазах у правоохранителей, рабочие плюют на всякие запреты и передвигаются без масок, которые сейчас обязательны для посещения в общественных местах.
Напомним, обрушение дома в центре Одессы попало на видео: люди спасались бегством
Также Politeka писала, одессит придумал способ, как обойти запрет на карантине: "150 гривен в час"
А еще Politeka сообщала, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."