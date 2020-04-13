В одном из спальных районов Одессы образовался опасный провал прямо на тротуаре

Дыра зияет на тротуаре, на перекрестке улиц Люстдорфской дороги и Александра Невского вблизи детского магазина “Антошка” на жилмассиве Таирова. Соотвествующие фотографии обнародовали местные СМИ .

При этом, по словам очевидцев, провал становится больше.

Горожанам, которые ходят пешком на этом перектрестке стоит быть там предельно осторожными, чтоб не угодить в яму.

Ранее мы писали, в четверг, 9 апреля в центре Одессы внезапно рухнул трехэтажный дореволюционный дом.

До обрушения в здании начались какие- ремонтные работы, поскольку его оградили забором, а на первом этаже расширили оконные проемы до пола и укрепили их металлическими каркасами.

В результате обрушения пострадавших нет.

Здание относится к памятникам архитектуры местного значения. Это дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Построенный в 1893 году, он использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

Также мы писали, в Одессе под прикрытием карантина начали активно застраивать склоны на Большом Фонтане.

Как выяснилось, работы на прибрежных склонах 13-й ст. Большого Фонтана полным ходом ведутся киевской компанией-застройщиком "Итергал-Буд". Она возводит комплекс "La Mer", который изначально проходил по документам как укрепления берега.

Интересно, что на глазах у правоохранителей, рабочие плюют на всякие запреты и передвигаются без масок, которые сейчас обязательны для посещения в общественных местах.

Напомним, обрушение дома в центре Одессы попало на видео: люди спасались бегством

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