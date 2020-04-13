Наказали не копы, а ..

В Одессе автохама, который наплевал на запреты и заехал прямо на пляж, наказала не полиция, а «высшие силы»

Водитель игнорируя карантинные запреты на посещения парков, скверов и прибрежных зон заехал на пляж "Ланжерон" и попал в песочную ловушку. Инцидент случился в воскресение, 12 апреля.

Соответствующее фото очевидец происшествия разместил в соцсетях, пишет Рoliteka.net.

"Надо учреждать премию "Карантинный Мудак Года". С красивым японским названием КаМуГо. Одесса, пляж Ланжерон. "Оно" потом ещё бросило клич о помощи в специализированную группу автомобильного сообщества по взаимопомощи", – написал очевидец.

В результате автохаму помогли неравнодушные люди вытянуть его машину из песка.

Ранее мы писали, в Одессе вереница автохамов на элитных машинах заблокировала движение трамваев.

Неприятный инцидент, доставивший неудобства одесситам случился утром на улице Канатной прямо напротив административного корпуса Одесской облгосадминистрации.

Так, вереница дорогих машин на время заблокировала движение трамваев маршрута №18.

При этом больше всего отличился водитель белого внедорожника марки Range Rover. Он нарушил сразу несколько правил дорожного движения и бросил свой автомобиль на пешеходном переходе.

Напомним, автохама на внедорожнике настигла расплата в Одессе, видео облетело сеть: "Карма существует"

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