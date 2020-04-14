Во вторую неделю ужесточенного карантина одесситы стали более сознательными и пляжи заметно опустели

Теперь тут можно встретить немногочисленных отдыхающих, которые ходят в одиночестве либо по двое; людей, которые выгуливают собак, а также упитанных котов, скучающих в ожидании тех, кто обратит на них внимание и угостит чем-то вкусненьким.

Возможно, всему виной ветреная погода, которая распугала одесситов, однако хочется верить, что люди просто стали более законопослушными и сидят по домам и квартирам, соблюдая карантинные правила поведения.

Фоторепортаж, сделанный на пляжах «Ланжерон» и «Отрада», обнародовало издание Odessa.online .

А тем временем синоптики сообщили, что во вторник, 14 апреля циклон Таня принесет в Одессу дождь и штормовой ветер.

С утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Утро и вечер пройдут без осадков. Днем возможен дождь.

Будет дуть сильный южный ветер, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-7 °С тепла, днем 13-15 °С, вечером снижение до 5-7⁰С тепла.

В Одесской области - переменная облачность.

Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Днем местами гроза.

Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 13-18 °С, местами до 21⁰С, во второй половине дня снижение температуры до 2-7 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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