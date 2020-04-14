В разгар карантина жители Белгород-Днестровска, что под Одессой, митинговали против закрытия местного продуктового рынка

Акцию протеста предпринимателей устроили 14 апреля под стенами мэрии, об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вних)

Около полусотни людей требовали возобновить работу центрального рынка, который до этого закрыли на карантин.

Позже к протестующим вышел и.о. городского головы и пояснил, что решение о закрытии центрального рынка, принятое на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, обусловлено усилением мер по предотвращению распространения вирусной инфекции.

При этом на митинге присутствовала полиция, которая разогнала митингующих по домам.

В тоже время в одесском горсовете сообщили, в Одессе продовольственные рынки продолжают функционировать с соблюдением всех требований карантина.

Их закрывать не планируют.

«Постановление №5 действительно отменено, но оно не давало разрешение на работу рынков, а только регулировало условия их работы: расстояние, защита и т.д. Отмена постановления наоборот облегчило работу продовольственных рынков», — пояснили в пресс-службе горсовета.

Рынок, люди Gepostet von НАШЕ МІСТО. Білгород-Дністровський am Montag, 13. April 2020

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