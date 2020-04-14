В сети показали, одесское кладбище автомобилей с высоты
Соответствующее кадры разместил информационный портал
Площадка с полуразобранными машинами находится прямо возле известного авторынка «Яма» в районе Куяльника.
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На фото видно, как автомобили стоят под открытым небом и ржавеют, однако это не мешает автолюбителям ежедневно съезжаться сюда с в надежде отыскать нужные детали. На разборке б/у деталь может быть в несколько раз дешевле, чем на рынке. Более того, если марка машины старая, то и детали на рынках с трудом подберешь, а в этих местах еще можно что-то подыскать.
Обратим внимание, что зоны разборок разбиты по странам производства автомобилей . Так к примеру немецкие авто стоят отдельно, далее французкие, японские и прочие.
Ранее мы писали, одесситов ожидают штрафы в особо крупных размерах за сжигание сухой травы и поджоги в общественных местах
Верховная Рада усилила штрафы за такие действия до 153 тысяч гривен. Законопроект был принят 13 апреля. Предварительно, суммы штрафов следующие
Уголовная ответственность предусматривает:
- штрафы за уничтожение или повреждение объектов растительного мира огнем - от 91800 до 153000 гривен;
- штрафы за загрязнение атмосферного воздуха - от 30600 до 61200 гривен.
Административная ответственность предусматривает:
- штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах от 1530 до 4590 гривен;
- штрафы за уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем от 4590 грн до 15300 грн;
- штрафы за выжигание растительности или опавших листьев в населенных пунктах - от 3060 до 6120 гривен, за такие же действия, совершенные в пределах природно-заповедного фонда - от 6120 до 12240 гривен.
Напомним, в Одессе в разгар карантина застраивают побережье: возмутительные кадры
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