В сети показали, одесское кладбище автомобилей с высоты

Соответствующее кадры разместил информационный портал УСИ .

Площадка с полуразобранными машинами находится прямо возле известного авторынка «Яма» в районе Куяльника.

На фото видно, как автомобили стоят под открытым небом и ржавеют, однако это не мешает автолюбителям ежедневно съезжаться сюда с в надежде отыскать нужные детали. На разборке б/у деталь может быть в несколько раз дешевле, чем на рынке. Более того, если марка машины старая, то и детали на рынках с трудом подберешь, а в этих местах еще можно что-то подыскать.

Обратим внимание, что зоны разборок разбиты по странам производства автомобилей . Так к примеру немецкие авто стоят отдельно, далее французкие, японские и прочие.

Ранее мы писали, одесситов ожидают штрафы в особо крупных размерах за сжигание сухой травы и поджоги в общественных местах

Верховная Рада усилила штрафы за такие действия до 153 тысяч гривен. Законопроект был принят 13 апреля. Предварительно, суммы штрафов следующие

Уголовная ответственность предусматривает:

- штрафы за уничтожение или повреждение объектов растительного мира огнем - от 91800 до 153000 гривен;

- штрафы за загрязнение атмосферного воздуха - от 30600 до 61200 гривен.

Административная ответственность предусматривает:

- штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах от 1530 до 4590 гривен;

- штрафы за уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем от 4590 грн до 15300 грн;

- штрафы за выжигание растительности или опавших листьев в населенных пунктах - от 3060 до 6120 гривен, за такие же действия, совершенные в пределах природно-заповедного фонда - от 6120 до 12240 гривен.

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