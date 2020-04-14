Как отличается стоимость во время карантина от прошлых годов

Стало известно, во сколько одесситам обойдутся продукты перед Пасхой

По сложившейся традиции жители Одессы, как и других городов, на Пасху шли в церковь. В пасхальную корзину, в основном, клали куличи, яйца, сало, буженину, домашнюю колбасу. Добавляли бутылку кагора, хрен и соль.

В этом году в церкви традиционное освещение пасхальных корзин из-за карантина пройдет онлайн, и в церковь идти не придется. Однако в каждой семье, в зависимости от ее материального положения, постараются к этому празднику накрыть хороший стол. Конечно, сейчас в условиях каратина, ассортимент продуктов стал меньше, но все необходимое можно купить и в магазинах.

Так, главный пасхальный атрибут — яйца, стал дешевле на 8 грн. чем в 2019 году и на 5 грн. чем в 2018 году, пишет информационный портал « Одесская жизнь ».

Сейчас примерная стоимость яиц — 14 грн. за 10 штук. В обычные дни за десяток яиц попросят — от 20 до 30 грн.

А вот цена на куличи остается неизменной: домашняя выпечка обойдется в 80 грн. за 1 кг, магазинная — 45-50 грн. за 500 г. Цена на кагор также остается стабильной — 75-80 грн. за бутылку.

В этом году значительно повысилась цена на мясные и молочные продукты. Однако это ожидаемая ситуация. По сравнению с 2018 и 2019 годом, сливочное масло, твердый сыр, творог, домашняя колбаса и сало подорожали на 30-60%. А вот из приятных мелочей – немного подешевели соль и хрен.

В результате пасхальная корзина в 2020 году стала дороже на 17 %, по сравнению с 2019 годом, и на 37 %, чем в 2018 году.

Напомним, толпы одесситов пришли в храмы с букетами в разгар карантина, видео

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