Гигантские картины украсили унылую стену на одной из улиц в Одессе
Соответствующие фотографии разместил информационный портал
Как выяснилось, копии знаменитейших полотен мировой живописи сделали своими руками два одесских художника Игорь Матроскин и Денис Белый на стене, которая ведет от Французского бульвара к Трассе здоровья.
Одесситы воочию могут полюбоваться такими знаменитыми картинами, как "Я и мои попугаи" Фриды Кало, «Постоянство памяти» Сальвадора Дали, «Американская готика» Гранта Вуда, «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера и «Джоконда» Леонардо Да Винчи.
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Художнки рассказали, что всего планируется нарисовать 20 рисунков. Высота самых высоких — 6 метров.
«Мы создаем узнаваемые и не очень, чтобы был стимул больше узнать об авторе и его произведении», - отметили ребята.
Пользователи сети не прошли мимо и выразили свой восторг в комментариях.
«Круто. Часто там прогуливаемся, будет интересно теперь», « 20 марта еще была серая стена..супер!!!», «Молодцы», «Супер бомбично», «Желательно и стеклом закрыть такую красоту!», «Это очень сильно придумано. Респект-так держать! Одесса ты прекрасна!», - пишут в сети.
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