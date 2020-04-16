Лето в этом году огорошит одесситов набором разных стихий от жары до шквалов с ураганами

Новым прогнозом на 2020 год поделился народный синоптик Назарий Данилюк.

Первым делом он подчеркнул, что климатическое лето в Одесский регион придет раньше календарного времени.

Уже май месяц встретит одесситов теплой, а временами жаркой, погодой.

А вот в начале июня в Одессу ворвётся резко похолодание: начнутся дожди, которые продлятся до третьей декады. Во второй декаде возможны сильные ливни со шквалами и градом. Погода наладится только к середине месяца.

Осадков станет значительно меньше, температура поднимется до отметки +20…+24, и продержится такая приятная погода до конца месяца. Конец июня-начало июля встретят жителей ливнями, ураганным ветром и резкими перепадами температур. Возможны также штормовые предупреждения.

В первой декаде июля в регион придет настоящее летнее тепло с отдельными жаркими днями и солнечной погодой. Столбики термометров поднимутся выше 30 градусов тепла, при этом, по словам синоптика, ожидается сильная засуха.

Почти весь месяц осадков ожидать не стоит. Но в последние дни, как и в ситуации с июнем, на Одессу обрушатся сильные ливни и ураганы.

Также метеоролог прогнозирует погодные качели на протяжении всего августа. Сильные дожди будут сменяться зноем и духотой. А со второй половины месяца, отмечает Данилюк, уже потихоньку начнет холодать. Температура воздуха в большинстве областях Украины понизится до +18…+21. Также в этот период вероятно усиление ветра.

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