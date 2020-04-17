В сети показали, как одесситы развлекают себя на карантине

Своими фотографиями  жители Одессы делятся в Фейсбук-сообществе «Изоляция», передает  Politeka.net.

В связи с эпидемиею китайского вируса в Одессе, как и по всей Украине, действуют строгие карантинные меры.  Горожанам запрещено посещать местные пляжи и парки, закрыты все кафе и рестораны и вообще, без надобности не разрешается выходить на улицу. Однако многие одесситы, не теряя время даром, ушли в соцсети.Одни принимают участия в разных челленджах,  другие делают забавные фотографии "на злобу дня".

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В частности, некоторые одесситки приняли участие в популярном челлендже, где нужно делать наряд из подушки.

Стоит отметить, что в  этом челлендже приняли участие уже многие звезды шоу-бизнеса, такие как Ани Лорак, Наташа Королева, Слава Каминская и  гимнастка Анна Ризатдинова.

Ранее мы писали, в Одессе посетители супермаркетов смогут пробрести маску и перчатки в специальных аппаратах.

Их уже начали устанавливать в городских супермаркетах.

В этих "маскоматах" одна пара перчаток стоит 20 гривен. Маски продают по той же цене. Но в части магазинов маски можно купить только в комплекте из двух единиц – стоят они 40 гривен. Пока что эти аппараты принимают только наличные.
 

Также Politeka писала, вирус пробрался в церковь под Одессой, есть зараженные: приняты экстренные меры

А еще Politeka сообщала,   на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."

 


 


 