Даром время не теряют

В сети показали, как одесситы развлекают себя на карантине

Своими фотографиями жители Одессы делятся в Фейсбук-сообществе «Изоляция», передает Politeka.net.

В связи с эпидемиею китайского вируса в Одессе, как и по всей Украине, действуют строгие карантинные меры. Горожанам запрещено посещать местные пляжи и парки, закрыты все кафе и рестораны и вообще, без надобности не разрешается выходить на улицу. Однако многие одесситы, не теряя время даром, ушли в соцсети.Одни принимают участия в разных челленджах, другие делают забавные фотографии "на злобу дня".

В частности, некоторые одесситки приняли участие в популярном челлендже, где нужно делать наряд из подушки.

Стоит отметить, что в этом челлендже приняли участие уже многие звезды шоу-бизнеса, такие как Ани Лорак, Наташа Королева, Слава Каминская и гимнастка Анна Ризатдинова.