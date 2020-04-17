В сети показали, как одесситы развлекают себя на карантине
Своими фотографиями жители Одессы делятся в Фейсбук-сообществе «Изоляция», передает Politeka.net.
В связи с эпидемиею китайского вируса в Одессе, как и по всей Украине, действуют строгие карантинные меры. Горожанам запрещено посещать местные пляжи и парки, закрыты все кафе и рестораны и вообще, без надобности не разрешается выходить на улицу. Однако многие одесситы, не теряя время даром, ушли в соцсети.Одни принимают участия в разных челленджах, другие делают забавные фотографии "на злобу дня".
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В частности, некоторые одесситки приняли участие в популярном челлендже, где нужно делать наряд из подушки.
Стоит отметить, что в этом челлендже приняли участие уже многие звезды шоу-бизнеса, такие как Ани Лорак, Наташа Королева, Слава Каминская и гимнастка Анна Ризатдинова.
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Их уже начали устанавливать в городских супермаркетах.
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