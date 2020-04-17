В Подольске Одесской области из-за вспышки китайской инфекции установили блокпосты на въезде в город

На карантинных постах круглосуточно дежурят сотрудники полиции, ГСЧС и медики, пишу местные СМИ .

По словам правоохранителей, медики со спасателями измеряют температуру тела водителям и пассажирам транспорта и в случае выявления симптомов заболевания граждан отвозят в местную больницу.

Отметим, что на сегодняшний день Подольский район лидирует по количеству зараженных. С начала эпидемии было зафиксировано 29 подтвержденных случаев инфицирования в Одесской области (без Одессы). Из них 14 – в Подольске.

Среди инфицированных – четыре медработника: один сотрудник скорой помощи и три – из местных больниц.

В Одесской области за сутки было зафиксировано 4 новых случая заболевания. Всего заболевших в регионе 97.

“Мы сейчас собираем всю информацию об этих этих лицах. Так, в области на сегодня официально подтвержден коронавирус у 97 лиц. Самому молодому – 3 года, самому старому – 87. В городе Одессе – 33 лабораторно подтверженных случая, в Подольске – 25, в Беяевском районе – 17”, – сообщил губернатор Максим Куцый.

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