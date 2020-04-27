Жителям Одесской области запретили поливать огороды артезианской водой
Всему виной засуха, от которой страдает особенно юг Одесчины.
Ситуация сложилась такая, что уровень грунтовых вод в артезианских скважинах существенно из-за этого во многих населенных пунктах ввели запрет на использование такой воды для полива огородов. К примеру, соответствующее решение приняли в Староказацкой объединенной территориальной громаде Белгород-Днестровского района, пишет
В сельсовете отметили, что потребность в пресной воде начинает превышать ее доступности.
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«В период эпидемии приоритет дается использованию воды для питьевых, физиологических, санитарно-гигиенических и бытовых потребностей», - говорится в сообщении.
В связи с этим, использование питьевой воды из коммунальной бытовой сети для полива огородов является нерациональным и запрещается.
«За нарушение запрета потребителю может быть прекращено оказание коммунальных услуг путем отключения его от сети централизованного водоснабжения», - предупредили жителей.
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По его словам, в зоне риска находятся Одесская, Николаевская и Херсонская области. В этих областях постоянно держится преобладает антициклон.
Он обратил внимание на то, что катастрофическая ситуация сложилась на юге Одесской области, в городе Измаил, поскольку прошлый год там оказался рекордно сухим, и с начала 2020 года обильных дождей также не было.
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