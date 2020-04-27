Новый протест на фоне карантина вспыхнул в Одессе
В этот раз около сотни предпринимателей штурмовали «Новый рынок», они взяли его в осаду и требовали встречи с руководством.
Как выяснилось, охрана рынка не пускала их на рабочие места.
Как сообщают местные паблики, несмотря на карантин, 25 апреля на базаре открылся мясной корпус и несколько продуктовых магазинов, но после 16:00 все опять закрыли.
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Предприниматели ожидали услышать понятных правил работы.
В итоге продавцам разрешили торговлю в мясном корпусе, однако необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию.
Напомним, что ранее под давлением Офиса Президента одесский мэр Геннадий Труханов всё таки решил закрыть все городские рынки, а заодно и кладбища.
Все базары будут закрыть до даты, которая будет определена на всеукраинском уровне. При этом вчера уже закрылись Новый рынок и Киевский.
Также комиссия постановила закрыть одесские кладбища на поминальные дни и перенести связанные с этими днями мероприятия на Троицкую поминальную субботу 6 июня.
По состоянию на утро 27 апреля в Одесской области лабораторно подтверждено 240 случаев заболевания.
Отмечается, что сутки число инфицированных выросло на 20 человек, а за неделю на 100 человек.
Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."
Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.
Также Politeka писала, что Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.