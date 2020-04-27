Полиция до сих пор не объявила никому подозрение

Мешок с крупной суммой денег исчез при странных обстоятельствах из почтового отделения в Одесской области

Полиция ведет расследование по факту пропажи мешка с деньгами из отделения «Укрпочты» в Одесской области. Об этом «Пушкинская» узнала из судебного реестра, передает Politeka.net.

Инцидент случился в отделении «Укрпочты» в населённом пункте Сарата год назад. По факту кражи полиция ведет расследование. Об этом стало известно из судебного реестра.

По информации следствия, сотрудники почты допустили служебную халатность, которая привела к потере страхового мешка с деньгами в размере 153,6 тысяч гривен.

Интересно, что спустя год в полиции так и не объявили подозрение никому из должностных лиц почтового отделения. 22 апреля прошел год с открытия уголовного производства. По решению суда досудебное расследование продлили до октября.

Ранее мы писали, коммунальщик из Одесской области нашел пакет с огромной суммой денег и отнес его в полицию.

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Пакет с деньгами мужчина сразу отнес в полицию, но там ему не поверили и даже пригрозили админпротоколом за неуместную шутку.

Но деньги были настоящими. Один из инспекторов, рассмотрев пакет повнимательнее, обнаружил на нем название банка и сдал найденные деньги в одно из его отделений.

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