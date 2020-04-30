Жители Одесской области, не имея возможности реализовывать свой товар, попросту его выкинули

Так, в лесопосадке была обнаружена целая куча свежей редиски.

Соотвествующий снимок обнародовали местные СМИ , уточнив, что он был сделан в Овидиопольском районе.

Как известно, этот район славится своими теплицами и хорошими урожаями овощей.

В условия карантинных ограничений фермерам Одесской области, как и всей Украины, очень сложно сбывать поспевший урожай. Ведь рынки закрылись, а супермаркеты, пользуясь ситуацией, диктуют сельхозпроизводителям свои оптовые цены.

Отчаявшись, местные фермеры просто выбрасывают созревший урожай.

В этом же ключе нельзя не вспомнить события, которые произошли на минувшей неделе в Херсоне.

Один из фермеров выбросил на проезжую часть огурцы, которые привез в микроавтобусе. Этим он хотел показать, что овощи и ягоды просто сгнивают, поэтому аграрии вынуждены их выбрасывать.

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Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

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