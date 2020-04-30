В Одессской области три дня назад исчезла несовершеннолетняя девушка
В Любашевским районе Одесской области полиция бросила все силы на розыск 17-летней Борчук Татьяны Сергеевны.
Известно, что жительница села Троицкое ушла из дома 27 апреля текущего года и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области
Приметы Тани: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
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Особые приметы: на правой руке татуировка - "любовь".
Стоит отметить, что девочка уже не первый раз сбегает из дома. О систематических причинах побега в полиции не уточняют.
Была одета в серый спортивный костюм и кроссовки.
В полиции убедительно просят, при получении любой информации о местонахождении девушки, сообщать по телефонам (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 или по спецлинии «102».
О еще одном исчезновении мы сообщали ранее.
В Тарутинском районе полиция разыскивает 16-летнего жителя села Лужники Новосельчана Александра.
Известно, что подросток ушел из дома еще 26 апреля и до сих пор не вернулся к родным.
Саша худощавого телосложения, рост 160 см, глаза голубые, волосы русые.
Был одет: черная куртка, черные штаны.
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