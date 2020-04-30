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В Одессской области три дня назад исчезла несовершеннолетняя девушка

В Любашевским районе Одесской области полиция бросила все силы на розыск 17-летней Борчук Татьяны Сергеевны.

Известно, что жительница села Троицкое ушла из дома 27 апреля текущего года и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области

Приметы Тани: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Особые приметы: на правой руке татуировка - "любовь".

Стоит отметить, что девочка уже не первый раз сбегает из дома. О систематических причинах побега в полиции не уточняют.

Была одета в серый спортивный костюм и кроссовки.

В полиции убедительно просят, при получении любой информации о местонахождении девушки, сообщать по телефонам (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 или по спецлинии «102».

О еще одном исчезновении мы сообщали ранее.

В Тарутинском районе полиция разыскивает 16-летнего жителя села Лужники Новосельчана Александра.

Известно, что подросток ушел из дома еще 26 апреля и до сих пор не вернулся к родным.

Саша худощавого телосложения, рост 160 см, глаза голубые, волосы русые.

Был одет: черная куртка, черные штаны.

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