Сегодня 2 мая в Одессе отмечают годовщину трагических событий 2014 года
В городе полиция работает в усиленном режиме. Безопасность одесситов обеспечивают более полутора тысяч правоохранителей, среди которых — сотрудники полиции, ГСЧС, нацгвардейцы. Основные силы сосредоточены в районе Куликова поля, Соборной площади и в центральной части города.
Несмотря на усилены меры безопасности и вполне спокойное утро, в Одессе вспыхнула первая потасовка.
Как сообщает телеграм-канал
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Один из присутствующих вел себя агрессивно и в дело вмешалась полиция, которая разъединила людей.
Ранее мы писали, сотрудники СБУ задержали пророссийских активистов, которые готовили целую серию провокаций на 2 мая.
В частности, активисты из пророссийского движения «Куликовое поле» накануне и в день годовщины трагедии 2014 года (2 мая) планировали распространить по Одессе агитационную продукцию с призывами к созданию так называемой «республики новороссия» и силовому захвату государственной власти.
В ведомстве отметили, что по замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ.
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