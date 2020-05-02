Сегодня 2 мая в Одессе отмечают годовщину трагических событий 2014 года

В городе полиция работает в усиленном режиме. Безопасность одесситов обеспечивают более полутора тысяч правоохранителей, среди которых — сотрудники полиции, ГСЧС, нацгвардейцы. Основные силы сосредоточены в районе Куликова поля, Соборной площади и в центральной части города.

Несмотря на усилены меры безопасности и вполне спокойное утро, в Одессе вспыхнула первая потасовка.

Как сообщает телеграм-канал PavlovskyNews , при входе на Куликовое поле, где находится Дом профсоюзов, завязался спор между сторонниками Антимайдана и националистами.

Один из присутствующих вел себя агрессивно и в дело вмешалась полиция, которая разъединила людей.

Ранее мы писали, сотрудники СБУ задержали пророссийских активистов, которые готовили целую серию провокаций на 2 мая.

В частности, активисты из пророссийского движения «Куликовое поле» накануне и в день годовщины трагедии 2014 года (2 мая) планировали распространить по Одессе агитационную продукцию с призывами к созданию так называемой «республики новороссия» и силовому захвату государственной власти.

В ведомстве отметили, что по замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ.

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