В сети показали, что происходит на Привозе, после того, как рынок возобновил свою работу

Соответствующие снимки разместило местное издание Ivasi News.

На фото видно, что несмотря на то, что в Одесском регионе бушует эпидемия, на Привозе от покупателей нет отбоя. Одесситы по привычке, делают базар.

Сейчас рынок работает в обычном режиме, но вдоль всех торговых рядов, чтобы помешать распространению вируса, протянули пищевую пленку. Это одесситы приняли с присущим им юмором.

"Намотанная пленка добавила немного колорита скучным прилавкам, ну а наличие у многих масок на подбородках придает уверенность, что никакая зараза однозначно не пройдет", – шутят покупатели.

Напомним, что Одесская область вырвалась в лидеры по количеству новых случаев китайской заразы.

Так, по данным МОЗ, на утро 4 мая, в регионе выявлено 18 случаев заболевания, при этом 17 из них - в одном Подольске.

Всего в Одесской области 427 подтвержденных случаев опасного вируса. Из них в Подольске - 195 человек.

«При таких условиях, говорить о смягчении карантина – рано», - заявил губернатор Одесской области Максим Куцый.

Ранее мы писали, жители Одесской области, не имея возможности реализовывать свой товар, попросту его выкинули.

Так, в лесопосадке была обнаружена целая куча свежей редиски.

Соотвествующий снимок, который был сделан в Овидиопольском районе разместили в сети.

Как известно, этот район славится своими теплицами и хорошими урожаями овощей.

Напомним, под Одессой обнаружено дерево, которому 400 лет, удивительные кадры

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

Также Politeka писала, что китайский вирус атаковал полицейских в Одесской области: "начались массовые проверки"