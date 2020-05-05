В Одессе скандал на детской площадке с полицейскими и агрессивной собакой получило продолжение
Не мало шума наделало происшествие, которое случилось днем 3 мая в Ванном переулке возде детской площадки.
Одна из мам вызвала правоохранителей, так как рядом находился нетрезвый мужчина с агрессивной собакой бойцовской породы без намордника. Копы пытались утихомирить мужчину, затем пес бросился защищать и получил три пули.
И вот теперь пресс-служба патрульной полиции обнародовала видео с нагрудных камер инспекторов, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
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На кадрах видно, что хозяин собаки вел себя неадекватно. Мужчина бил собаку и проигнорировал требования правоохранителей надеть на нее ошейник.
Также видно, что животное набросилось на патрульных, которые были вынуждены в целях самозащиты применить против него оружие.
Пользователи в соцсетях принялись комментировать увиденное.
«Никто не уважает закон, но все ругают полицейских. После этого случая может хозяева собак больших задумаются»,
«Уже одни были, которые побаночках или бутылках стреляли....или не помните? А как ситуация обернулась бы если б пуля отскочила в глаз ребенку?»,
«Видна работа профи. Это радует»,
«Ребята молодцы! , собаку жалко... Но жизнь человека важнее!»,
«В данном случае в полнейшем неадеквате именно гражданские на видео и не вызывают у меня никакого уважения, а вызывают своей полной неадекватностью отвращение. А полицейские молодцы и все сделали правильно и законно», - пишут люди.
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