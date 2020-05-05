В Одессе скандал на детской площадке с полицейскими и агрессивной собакой получило продолжение

Не мало шума наделало происшествие, которое случилось днем 3 мая в Ванном переулке возде детской площадки.

Одна из мам вызвала правоохранителей, так как рядом находился нетрезвый мужчина с агрессивной собакой бойцовской породы без намордника. Копы пытались утихомирить мужчину, затем пес бросился защищать и получил три пули.

И вот теперь пресс-служба патрульной полиции обнародовала видео с нагрудных камер инспекторов, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что хозяин собаки вел себя неадекватно. Мужчина бил собаку и проигнорировал требования правоохранителей надеть на нее ошейник.

Также видно, что животное набросилось на патрульных, которые были вынуждены в целях самозащиты применить против него оружие.

Пользователи в соцсетях принялись комментировать увиденное.

«Никто не уважает закон, но все ругают полицейских. После этого случая может хозяева собак больших задумаются»,

«Уже одни были, которые побаночках или бутылках стреляли....или не помните? А как ситуация обернулась бы если б пуля отскочила в глаз ребенку?»,

«Видна работа профи. Это радует»,

«Ребята молодцы! , собаку жалко... Но жизнь человека важнее!»,

«В данном случае в полнейшем неадеквате именно гражданские на видео и не вызывают у меня никакого уважения, а вызывают своей полной неадекватностью отвращение. А полицейские молодцы и все сделали правильно и законно», - пишут люди.

Собака – друг людини! Але трапляються випадки, коли наші менші друзі починають поводитися агресивно, тоді доводиться приймати рішучі дії, як і трапилося вчора. Вчора патрульні вимушені були використати зброю для знешкодження агресивного собаки, оскільки він накинувся на поліцейського. До поліції надійшло повідомлення про порушення правил вигулу собак. Заявник повідомив, що у Ванному провулку перебуває нетверезий чоловік з собакою, який без намордника та повідця. Чоловік схвильовано додав, що тварина кидається на дітей. Патрульні за лічені хвилини прибули на місце виклику та виявили порушника з собакою, на яких скаржились перехожі. Чоловік поводив себе агресивно, на вимогу інспекторів заспокоїти тварину й одягнути на неї повідець не реагував. Порушник нацькував собаку на патрульних, після чого тварина кинулась на поліцейського. На підставі статті 46 Закону України "Про Національну поліцію" (поліцейський може використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю поліцейського та інших осіб), щоб знешкодити собаку, охоронці порядку використали вогнепальну зброю. 34-річного порушника інспектори затримали, а поранену тварину передали спеціалістам, які доставили її до ветеринарної лікарні. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дбайте про своїх домашніх улюбленців та будьте свідомими! Утримання домашніх тварин – це велика відповідальність за братів наших менших! У зв'язку з тим, що подія набула суспільного зацікавлення, надаємо відео з бодікамер патрульних, які знаходилися на місці події. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіція #патрульнаполіціяодеси #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Montag, 4. Mai 2020

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