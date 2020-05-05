Несмотря на карантин и облачное небо, многие одесситы выдвинулись на море, чтобы позагорать
Соответствующие кадры обнародовали местные
Некоторые жители Одессы давно игнорирую карантинные меры и выходят гулять к морю. Дети играют в песке, некоторые выгуливают животных, люди общаются компаниями, несмотря на запрет на посещение пляжей.
В понедельник, 4 мая, погода выдалась жаркая и одесситы решили открыть пляжный сезон.
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В частности, на Собачьем пляже было многолюдно.
Люди в купальниках далёко не все строго соблюдают дистанцию, расстилая подстилки в 2-3 метра от других отдыхающих.
Некоторые, как летом играли в мяч. Дети строили замки из песка и даже заходили в воду.
Правда, желающих искупаться замечено не было. И не удивительно, морская вода составляла всего +12 градусов.
А тем временем метеорологи сделали прогноз на вторник, 5 мая, в Одессе.
По их данным, будет идти дождь, местами ливни. Ветер северо-западный.
Температура воздуха утром будет 12-17 градусов тепла, днем 19-20 градусов, а вечером столбики термометров покажут 16-19 градусов тепла.
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