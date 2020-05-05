В среду, 6 мая, синоптики прогнозируют в Одессе дождь с грозой
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Этот день в Одессе будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем и вечером будет идти мелкий дождь, который постепенно усилится.
Ветер западный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-17 м/с.
Температура ночью 11-13 °С, днем 15-17 °С.
Температура морской воды 13-14 °С.
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В Одесской области - переменная облачность. Ночью без существенных осадков,
утром и днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, 9-14 м/с, днем местами во время грозы шквал 15-17 м/с.
Температура ночью 8-13 °С, днем 13-18 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Ранее мы писали, псоле сильнейшей засухи Одесскую область затопило ливнями.
Больше всего пострадало село Виноградовка в Болградском районе. Снимки последствий непогоды обнародовали представители местной райадминистрации в Фейсбуке.
Мощная стихия бушевала в понедельник вечером, 4 мая.
Ураган повалил деревья и повредил конструкции мостов. А из-за ливней оказались подтоплены дома и размыты дороги.
Отмечается, что спасатели ГСЧС с помощью пожарного автомобиля откачивали воду из подвалов затопленных сельских домов.
Во вторник, 5 мая, к ликвидации последствий стихийного бедствия пообещали привлечь военных, сельскохозяйственные учреждения и “Горводоканал”. На улицы выпустят технику, которая поможет их расчистить.
Напомним, ливень с градом обрушился на Одесскую область, улицы ушли под воду: кадры непогоды
Как сообщала Politeka, стихия пронеслась по Одесчине, затопила дома и разрушила мосты: кадры последствий
Также Politeka писала, что в Одессе забили на карантин и ринулись отдыхать, видео: что происходило на майские