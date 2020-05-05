В среду, 6 мая, синоптики прогнозируют в Одессе дождь с грозой

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Этот день в Одессе будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем и вечером будет идти мелкий дождь, который постепенно усилится.

Ветер западный, 9-14 м/с, днем ​​во время грозы шквал 15-17 м/с.

Температура ночью 11-13 °С, днем ​​15-17 °С.

Температура морской воды 13-14 °С.

В Одесской области - переменная облачность. Ночью без существенных осадков,

утром и днем ​​кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, 9-14 м/с, днем ​​местами во время грозы шквал 15-17 м/с.

Температура ночью 8-13 °С, днем ​​13-18 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Ранее мы писали, псоле сильнейшей засухи Одесскую область затопило ливнями.

Больше всего пострадало село Виноградовка в Болградском районе. Снимки последствий непогоды обнародовали представители местной райадминистрации в Фейсбуке.

Мощная стихия бушевала в понедельник вечером, 4 мая.

Ураган повалил деревья и повредил конструкции мостов. А из-за ливней оказались подтоплены дома и размыты дороги.

Отмечается, что спасатели ГСЧС с помощью пожарного автомобиля откачивали воду из подвалов затопленных сельских домов.

Во вторник, 5 мая, к ликвидации последствий стихийного бедствия пообещали привлечь военных, сельскохозяйственные учреждения и “Горводоканал”. На улицы выпустят технику, которая поможет их расчистить.

Напомним, ливень с градом обрушился на Одесскую область, улицы ушли под воду: кадры непогоды

Как сообщала Politeka, стихия пронеслась по Одесчине, затопила дома и разрушила мосты: кадры последствий

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