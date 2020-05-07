Депутат одесского горсовета Денис Григорьев дал жесткий отпор накаченным активистам в спортивных костюмах
Момент разборок попал на видео, которое обнародовали в сети. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент случился пляже 10-й станции Большого Фонтана.
По данным местного издания «
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Депутат не остался в стороне и дал жесткий отпор «активистам».
В драку вмешалась муниципальная стража, которая развела конфликтные стороны до приезда полиции. Нужно отметить, что Григорьев дважды чемпион Европы и мира по Тайскому боксу.
Ранее мы сообщали, мэр Геннадий Труханов заявил, что
в Одессе карантин фактически завершен и местные власти готовятся к открытию туристического сезона
"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", - сообщил мэр.
По словам Труханова, оставшиеся ограничения, которые не смогли соблюдать в жестком режиме, теперь не удержать.
«Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда указания давать – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами", - отметил одесский глава.
Напомним, "Почему из-за них страдают другие?": под Одессой скандал из-за прибывших из Турции, видео
Как сообщала Politeka, Труханов заявил о завершении карантина в Одессе: "Люди уже насмехаются"
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