Депутат одесского горсовета Денис Григорьев дал жесткий отпор накаченным активистам в спортивных костюмах

Момент разборок попал на видео, которое обнародовали в сети. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент случился пляже 10-й станции Большого Фонтана.

По данным местного издания « Думская », группа активистов, которые связаны с мэром Геннадием Трухановым пришли в кафе депутата горсовета Дениса Григорьева и попытались его разобрать. Делегация утверждала, что объект незаконный.

Депутат не остался в стороне и дал жесткий отпор «активистам».

В драку вмешалась муниципальная стража, которая развела конфликтные стороны до приезда полиции. Нужно отметить, что Григорьев дважды чемпион Европы и мира по Тайскому боксу.

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"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", - сообщил мэр.

По словам Труханова, оставшиеся ограничения, которые не смогли соблюдать в жестком режиме, теперь не удержать.

«Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда указания давать – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами", - отметил одесский глава.

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