В одном из районов Одесской области была объявлена чрезвычайная ситуация на фоне гибели урожая

Соответствующее решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, 5 мая, передает Politeka.net, со ссылкой на местные СМИ.

Речь идет Белгород-Днестровском районе.

"Из-за массовой гибели урожая на полях аграрных предприятий Белгород-Днестровского района, которая произошла вследствие понижения температуры воздуха до -12 °C с 23 марта по 2 апреля, Белгород-Днестровский район объявлен зоной чрезвычайной ситуации", - заявил заместитель председателя РГА Алексей Свитенко.

Он отметил, что эта ЧС регионального уровня.

«Своим решением ввели эту ситуацию, как массовое повреждение и гибель посевов сельскохозяйственных культур несобранного урожая в результате опасных природных гидрометеорологических явлений не менее чем 1 тыс. гектар», - сообщил заместитель.

Сегодня сельхозпредприятия района передали в Белгород-Днестровскую РГА информацию о площадях гибели урожая. Все данные обобщили и передали в Одессу.

А тем временем синоптики сообщили, какая погода ожидает Одессу и область 7 мая.

В городе прогнозируется переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура ночью 6-8 °С, днем 13-15 °С.

Температура морской воды 12-13 °С.

В Одесской области - переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза, днем град.

Ветер западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, местами во время грозы шквал 15-18 м/с. Температура ночью 4-9 °С, днем 13-18 °С.

На автодорогах области видимость во время дождя местами 2-4 км.

Напомним, Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.

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