В Одесской области выявлено большое число людей, зараженных китайским вирусом, у которых болячка протекает без симптомов
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук губернатор Одесской области Максим Куцый, передает Politeka.net
По его словам, 55 выявленных в Подольске за сутки инфицированных болеют бессимптомно или в легкой форме. При этом в этом городе инфекция выявлена у 280 человек.
«Это втрое больше, чем в Одессе», - отметил Максим Куцый.
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«Поэтому ослаблять стандарты профилактики и санитарных норм - нельзя. Если их системно нарушать - количество новых случаев может стремительно увеличиться», - добавил он.
Всего по Одесской области лабораторно подтверждено 63 случая, а за все время – 568.
«Мы все ждем завершения карантина, но каждому необходимо и в дальнейшем использовать средства индивидуальной защиты, держать дистанцию и соблюдать рекомендации Министерство здравоохранения Украины», - напомнил губернатор.
Несмотря на устрашения губернатора, мэр Геннадий Труханов заявил, что в Одессе карантин фактически завершен и местные власти готовятся к открытию туристического сезона.
"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", - сообщил мэр.
По словам Труханова, оставшиеся ограничения, которые не смогли соблюдать в жестком режиме, теперь не удержать.
«Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда указания давать – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами", - отметил одесский глава.
Напомним, чрезвычайная ситуация объявлена в Одесской области: известна причина
Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.
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