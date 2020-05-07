В Одесской области выявлено большое число людей, зараженных китайским вирусом, у которых болячка протекает без симптомов

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук губернатор Одесской области Максим Куцый, передает Politeka.net

По его словам, 55 выявленных в Подольске за сутки инфицированных болеют бессимптомно или в легкой форме. При этом в этом городе инфекция выявлена у 280 человек.

«Это втрое больше, чем в Одессе», - отметил Максим Куцый.

«Поэтому ослаблять стандарты профилактики и санитарных норм - нельзя. Если их системно нарушать - количество новых случаев может стремительно увеличиться», - добавил он.

Всего по Одесской области лабораторно подтверждено 63 случая, а за все время – 568.

«Мы все ждем завершения карантина, но каждому необходимо и в дальнейшем использовать средства индивидуальной защиты, держать дистанцию и соблюдать рекомендации Министерство здравоохранения Украины», - напомнил губернатор.

Несмотря на устрашения губернатора, мэр Геннадий Труханов заявил, что в Одессе карантин фактически завершен и местные власти готовятся к открытию туристического сезона.

"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", - сообщил мэр.

По словам Труханова, оставшиеся ограничения, которые не смогли соблюдать в жестком режиме, теперь не удержать.

«Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда указания давать – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами", - отметил одесский глава.

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Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

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