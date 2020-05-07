В сети показали восхитительные декоративные растения, которые зацвели в Одессе в начале мая
Фоторепортаж обнародовали местные
Это редкое для Одессы растение, которое высадили на аллее вдоль переулка Каркашадзе, бывший Кирпичный.
С виду цветок напоминает дикую гвоздику и розу. Однако на самом деле растение является одной из разновидностей декоративного боярышника.
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Пользователи сети не прошли мимо такой красоты и отреагировали восторженными комментариями.
«Волшебные фото! Спасибо!», «Спасибо за фото! За красоту! И за возможность видеть ее!!!», «Невероятная красота», - пишут одесситы.
Ранее мы писали о том, что в первые дни апреля в природном заповеднике Одесской области зацвели разноцветные ирисы.
Желтые, белые и фиолетовые ирисы распустились на территории природного нацпарка «Тузловские лиманы».
«Пока в стране карантин для людей, весна в НПП "Тузловские лиманы", в разгаре», - написал Русев.
Также мы писали, в Одесском морском порту были замечены дельфины, которые устроили настоящее шоу людям.
Группа дельфинов резвилась, подплывала к самому причалу, и даже выпрыгивала из воды.
Морские животные ловили рыбу и наслаждались чистой водой прямо возле причала в порту Одессы.
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