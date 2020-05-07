В соцсетях бурно обсуждают слова мэра Геннадия Труханова о завершении карантина в Одессе

В интервью одному украинскому изданию Труханов заявил, что карантин в Одессе уже фактически завершен и местные власти готовятся к открытию туристического сезона, передает Politeka.net.

«Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда указания давать – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами", - отметил одесский глава.

В комментариях многих пользователей возмутили слова мэра. Люди напомнили, что в Одессе закрыты все общепиты, школы и ВУЗы, не ходят маршрутки, а жители обязаны сидеть по домам без работы. Некоторые поддержали Труханова, но призвали побыстрее пустить общественный транспорт, так как жителям из пригорода нечем добираться на работу.

Нашлись и такие, кто посчитал, что карантина в Одессе небыло вовсе, назвав все происходящее пародией.

«Что за бред . Магазины промтоваров закрыты , кафе и рестораны закрыты, театры, музеи , школы , институты - все ЗАКРЫТО. Тысячи горожан сидят дома без работы. Может Труханов живет в другом городе»,

«То есть то, что число заболевших по нашей области растёт, никого не смущает?»,

«Т.е. Трухлявый, как мэр города признал, что он не справился со своими обязанностями. Так может ему с юмором сапогом под зад с мэрской должности?»,

«Интересно о ком он? Кому смешно?»,

«Значит, раз не соблюдали где штрафы и в первую очередь пополнения казны от мэра!!!»,

«Трухануть его по закону»,

«Открывайте, все бегом на пляжи, кафешки, а потом кайф в больничках»,

«Пора заканчивать с карантином . Люди без работы , детей девать некуда , а они кушать хотят . Надо так , как в Черкассах за Мэра весь город пошёл молодцы !!!»,

«Подумайте о людях которые живут в пригороде и работают в Одессе, им нечем добираться пустите электричку ,все хотят кушать»,- пишут в сети.

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