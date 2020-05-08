В преддверии 9 мая одесский чиновник и соратник Труханова Марат Королев решил попиарится на ветеранах и нарвался на критику
Чем ближе День Победы, тем больше депутатов и чиновников резко вспоминают о ветеранах, но почему-то это делают всегда публично.
Так, на своей странице в Фейсбук глава Приморской райадминистрации Марат Королев выставил ряд фотосессий с пенсионерами, где не только не соблюдал предписанную дистанцию в полтора метра, но еще снимал маску при поздравлении, передает Politeka.net.
Чиновник посетил многих ветеранов, некоторым из которых более 100 лет.
В частности, из рук Королева подарок в виде медальки получила сестра легендарного Яши Гордиенко. Кроме того, поздравил чиновник еще одну женщину-ветерана, которой исполнился 101 год.
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Одесситы не оценили «порыва» главы райадминистрации, раскритиковав его в пух и прах. Некоторых рассмешило то, что на встречу к старикам Королев нарядился, как на свадьбу. Другие подметили, что чиновники и депутаты вспоминают ветеранов в раз в году и то на публику.
«Пускай поможет ремонт сделать в квартире пенсионеров, потому что люди живут в плохих условиях, а не ходить по гостям как свадебный генерал значки раздавать»,
«С одной стороны приятно что помнят, с другой стороны днище помнить таких людей раз в году и на публику»,
«И ради этой нищеты в которой они прожили всю жизнь и подачки в виде медальки эти ветераны воевали»,
«Шут да и только. ) о них думать постоянно нужно. А не раз в год)»,
«Господи, а вырядился как … И куда он пришёл? Поздравлять ветеранов? Такое чувство, что на свадьбу.
И ещё этот идиотский красный галстук, позорище»,
«Да не важно к кому он пришел, зачем он туда пришёл? Зачем нужны эти значки если ты депутат? облегчим жизнь пенсионерам, прийди с чём-то или с каким-то предложением. А так пришёл в убитые квартиры с советскими шкафами, депутат тоже», - пишут в сети.
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