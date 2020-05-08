В центре Одессы полиция с погоней задержала похитителей элитных автомобилей
Как сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, в этот раз они пытались угнать LexusGX 470, однако их перехватил отряд полиции специального назначения «КОРД», передает Politeka.net.
В ходе следствия было установлено, что осенью прошлого года они вместе с еще одним сообщником так же незаконно завладели автомобилем BMW Х5. Правоохранители отыскали это транспортное средство и изъяли его.
Проведенные обыски позволили обнаружить вещественные доказательства причастности задержанных к правонарушению - большое количество автомобильных номерных знаков, мобильные телефоны и стартовые пакеты мобильных операторов, черновые записи и прочее.
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Досудебное следствие продолжается. Согласно санкции статьи, за незаконное завладение транспортными средствами подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, в Одессе молодой парень грабил припаркованные автомобили.
По рассказам местных копов, 22-летний злоумышленник попался на краже автомобильных зеркал из транспортных средств.
Рано утром в полицию поступил сигнал от очевидцев о том, что неизвестный разбивает окна автомобилей на улице Генерала Петрова.
Прибывшие на место патрульные обнаружили в пакете злоумышленника боковые зеркала от автомобиля Renault.
По словам задержанного, он снимал зеркала для дальнейшей продажи.
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