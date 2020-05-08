Появились подробности о жертвах китайской инфекции в Одесской области
Их сообщил с главный санитарный врач региона Виталий Гончаров в ходе брифинга, пишет
По его словам, все пять человек которые скончались от инфекции были пожилыми людьми и имели хронические заболевания
«Все умершие — в возрасте 50-60 лет и в анамнезе летальных случаев были сопутствующие хронические заболевания: сердечно-сосудистые, диабет, цирроз печени, ожирение», — заявил санитарный врач.
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Кроме того, глава одесского облздрава Наталья Одарий-Захарьева подробнее рассказала о пациентке, которая скончалась на днях в Подольске.
Она отметила, что 60-летняя женщина страдала ожирением 4-й стадии и весила 180 килограмм. Кроме того, у нее была ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, гипертоническая болезнь и хронический тромбофлебит нижних конечностей и острая сердечная недостаточность.
«Человек запустил свое состояние здоровья еще до всего этого», — сообщила чиновница.
По состоянию на утро 8 мая в Одесской области за сутки подтвердились 15 новых случаев. Количество заболевших в регионе увеличилось до 583.
Всего в Украине на данный момент 14195 случаев инфекции. Из них болеют 977 детей и 2758 медиков. 361 человек умер, 2706 пациентов выздоровели. За сутки вирус диагностировали у 504 украинцев. Из них 44 — у детей и 98 — у медиков. Госпитализировали 237 человек.
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