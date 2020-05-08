Всего в регионе умерло 5 человек

Появились подробности о жертвах китайской инфекции в Одесской области

Их сообщил с главный санитарный врач региона Виталий Гончаров в ходе брифинга, пишет Думская .

По его словам, все пять человек которые скончались от инфекции были пожилыми людьми и имели хронические заболевания

«Все умершие — в возрасте 50-60 лет и в анамнезе летальных случаев были сопутствующие хронические заболевания: сердечно-сосудистые, диабет, цирроз печени, ожирение», — заявил санитарный врач.

Кроме того, глава одесского облздрава Наталья Одарий-Захарьева подробнее рассказала о пациентке, которая скончалась на днях в Подольске.

Она отметила, что 60-летняя женщина страдала ожирением 4-й стадии и весила 180 килограмм. Кроме того, у нее была ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, гипертоническая болезнь и хронический тромбофлебит нижних конечностей и острая сердечная недостаточность.

«Человек запустил свое состояние здоровья еще до всего этого», — сообщила чиновница.

По состоянию на утро 8 мая в Одесской области за сутки подтвердились 15 новых случаев. Количество заболевших в регионе увеличилось до 583.



Всего в Украине на данный момент 14195 случаев инфекции. Из них болеют 977 детей и 2758 медиков. 361 человек умер, 2706 пациентов выздоровели. За сутки вирус диагностировали у 504 украинцев. Из них 44 — у детей и 98 — у медиков. Госпитализировали 237 человек.



Напомним, в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП

Как сообщала Politeka, стихия пронеслась по Одесчине, затопила дома и разрушила мосты: кадры последствий

Также Politeka писала, что погода в Одессе удивит даже синоптиков: что будет 8 мая