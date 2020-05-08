Снимки сделаны на пляже в районе 10-й Фонтана

В сети показали, впечатляющие фото, сделанные на одесском побережье

Фоторепортаж, сделанный на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана показало местное издание Думская .

Почть всю неделю в Одессе преобладает облачная погода. Мрачные, грозовые тучи нависли над городом и морем и только изредка сквозь них просвечивается мягкий и теплый свет солнечных лучей.

На снимках показан Одесский залив, который даже в ненастье выглядит очень фотогенично.

На кадрах видно, как фиолетово-серые, тяжелые и мрачные тучи нависли на спокойным морем.

Пользователи сети не прошли мимо такой красоты и отреагировали восторженными комментариями.

«Волшебные фото! Спасибо!», «Спасибо за фото! За красоту! И за возможность видеть ее!!!», «Невероятная красота», - пишут одесситы.

Ранее мы писали, восхитительные декоративные растения зацвели в Одессе в начале мая.

Это редкое для Одессы растение, которое высадили на аллее вдоль переулка Каркашадзе, бывший Кирпичный.

С виду цветок напоминает дикую гвоздику и розу. Однако на самом деле растение является одной из разновидностей декоративного боярышника.

Напомним, ливень с градом обрушился на Одесскую область, улицы ушли под воду: кадры непогоды

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