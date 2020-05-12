В Одессе все учебные заведения не откроются раньше 1 сентября

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", – заявил он.

Его слова подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров. Он поручил подготовить больницы, школы и садики к эксплуатации и старту нового учебного сезона, который начнется 1 сентября 2020-го года.

"Несмотря на карантин хочется, чтобы с 1 сентября наши дети пошли в качественно отремонтированные или построенные школы и детские сады", – заявил Шмыгаль.

Таким образом можно сделать вывод, что сады (различных форм собственности) планируют держать закрытыми действительно до 1 сентября, несмотря на тот факт, что родителям нужно работать и раньше садики всегда работали летом.

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