В Одессе все учебные заведения не откроются раньше 1 сентября
Как передает Politeka.net, такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", – заявил он.
Его слова подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров. Он поручил подготовить больницы, школы и садики к эксплуатации и старту нового учебного сезона, который начнется 1 сентября 2020-го года.
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"Несмотря на карантин хочется, чтобы с 1 сентября наши дети пошли в качественно отремонтированные или построенные школы и детские сады", – заявил Шмыгаль.
Таким образом можно сделать вывод, что сады (различных форм собственности) планируют держать закрытыми действительно до 1 сентября, несмотря на тот факт, что родителям нужно работать и раньше садики всегда работали летом.
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