После того, как в Одессе сняли большинство карантинных запретов, толпы людей заполонили город

11 мая начался первый этап ослабления карантина в Украине и одесситы решили отпраздновать столь долгожданное событие кто как. Об этом пишут местные СМИ.

Летние площадки и кафе заполнились людьми, а на пляже отбоя нет от отдыхающих. И не удивительно, ведь тепер горожане могут спокойно гулять вдоль моря и в парках не опасаясь штрафов.

Поэтому многие пришли к морю целыми семьями и большими компаниями.

За столиками, тоже сидят далеко не по двое посетителей, как предписывает Минздрав.

Обратим внимание, что несмотря на разрешение работать магазинам непродовольственных товаров, в торгово-развлекательных центрах особого ажиотажа нет.

Так, к примеру в аркадиевском «Гагарин плаза». Многие тамошние лавки по-прежнему закрыты, а в тех, которые работают, покупателей совсем мало.

Ранее мы писали о том, что откроют в первую очередь 11 мая.

В частности, возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, прачечные, химчистки, учреждения по ремонту обуви и одежды, а также заведения торговли непродовольственными товарами и общественного питания ( в режиме на вынос и летние площадки). Однако все они должны соблюдать рекомендации Минздрава по карантинным мероприятиям: ограничивать количество посетителей, контролировать расстояние между людьми, проверять температуру и проводить дезинфекцию.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка: видео

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