Сразу после ослабления карантина вспыхнул протест на одном из одесских рынков

Во вторник, 12 мая предприниматели бунтовали на Староконном рынке. Возмущенные люди требуют отмены запланированного до начала карантина повышения арендной платы на 20%, которое вступило в силу в апреле, а также отмены дополнительных выплат, сообщает издание Odessa.online

Помимо прочего, предприниматели не хотят платить арендную плату за период карантина.

«Просто за то, что мы выносим товар из контейнера на улицу, мы платим 350 гривен каждый месяц, ещё мы платим дополнительно за рекламу своего товара на своем же контейнере, ежемесячно мы платим за воду, хотя в магазинах воды нет, а если мы ей и пользуемся, например, в туалете, то за туалет мы все равно платим», — рассказал организатор пикета Игорь Фунтовой.

По информации издания, за время карантина сменился директор рынка. Предприниматели еще с ним не знакомы и требовали встречи, однако он так и не вышел. Люди передали новому руководителю свои требования.

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уже открыты летние площадки кафе, парки, магазины и салоны красоты К тому же, в городе отрывают общественные туалеты, однако во всех учреждениях и местах необходимо придерживаться санитарных норм, чтобы не допустить новых вспышек.

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