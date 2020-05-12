Двое суток проведут без воды жители, проживающие в пригороде Одессы

Об этом сообщили в пресс-службе филиала "Инфоксводоканал", передает Politeka.net.

Речь идет о Лиманском районе, где будут проводить замену задвижки диаметром 800 мм и участка водовода диаметром 900 мм.

В связи с ремонтными работами подачу воды прекратят в среду 13 мая в 23:00 в Крыжановке, Лесках, Фонтанке, Новой Дофиновке, Черноморском-1, Вапнярке и в ТРЦ "Ривьера".

Вернуть водоснабжение обещают аж в пятницу 15 мая в 10 часов утра.

Кроме того, в связи с аварийными работами в машинном зале водонасосной станции "Котовского" в ночь на четверг отключат воду в жилмассивах Котовского и Лузановка, на 21 км Старокиевского шоссе, а также в поселке Шевченко, пгт Черноморское-2, в селах Корсунцы, Ильичевка, Красноселка, Свердлово, Светлое, Визирка, Сычавка и в порту Южный.

Ранее мы писали, сразу после ослабления карантина вспыхнул протест на Староконном рынке Одессы.

Во вторник, 12 мая возмущенные люди требовали отмены запланированного до начала карантина повышения арендной платы на 20%, которое вступило в силу в апреле, а также отмены дополнительных выплат.

Помимо прочего, предприниматели не хотят платить арендную плату за период карантина.

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