Мертвых дельфинов всё чаще стало выбрасывать на побережье Одессы и области

Об очередной страшной находке, которую обнаружили местные жители на пляже в городе Южном, 12 мая, сообщаю местные СМИ .

«Шторм, случившийся накануне ночью, выбросил на территорию Центрального пляжа в Южном, недалеко от лодочной станции погибшего дельфина», - говорится в сообщении.

На снимках видно, что, по всей вероятности, умерло животное уже давно.

Еще более дикий случай был зафиксирован на пляже в Черноморке, что под Одессой. Тогда на побережье выбросило тушу мертвой коровы.

Мертвое животное уже начало разлагаться, когда его заметили отдыхающие.

Ранее мы писали о невероятной находке, которую выловили

жители Одесской области в лимане Бурнас на территории Татарбунарского района. Там обнаружили бюст советского тирана Иосифа Сталина.

"Этот экземпляр диктатора Сталина долгое время лежал в лимане Бурнас, недалеко от церквушки Архангела Михаила в с. Тузлы, в самом НПП"Тузловские лиманы",- сообщил эколог Иван Русев.

На снимке видно, что бюст идола времен СССР поврежден, но вполне узнаваем. При этом, как он оказался на дне лимана неизвестно.

Напомним, стая дельфинов устроила шоу в одесском порту, видео: "подплывали к причалам и ..."

Также Politeka писала, Одесская область уйдет под воду, сделано предупреждение: какие города могут исчезнуть с карты

А еще Politeka сообщала, в Одессе застраивают пляж в разгар карантина, жители возмущены: кадры беспредела