Мертвых дельфинов всё чаще стало выбрасывать на побережье Одессы и области
Об очередной страшной находке, которую обнаружили местные жители на пляже в городе Южном, 12 мая, сообщаю местные
«Шторм, случившийся накануне ночью, выбросил на территорию Центрального пляжа в Южном, недалеко от лодочной станции погибшего дельфина», - говорится в сообщении.
На снимках видно, что, по всей вероятности, умерло животное уже давно.
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Еще более дикий случай был зафиксирован на пляже в Черноморке, что под Одессой. Тогда на побережье выбросило тушу мертвой коровы.
Мертвое животное уже начало разлагаться, когда его заметили отдыхающие.
Ранее мы писали о невероятной находке, которую выловили
жители Одесской области в лимане Бурнас на территории Татарбунарского района. Там обнаружили бюст советского тирана Иосифа Сталина.
"Этот экземпляр диктатора Сталина долгое время лежал в лимане Бурнас, недалеко от церквушки Архангела Михаила в с. Тузлы, в самом НПП"Тузловские лиманы",- сообщил эколог Иван Русев.
На снимке видно, что бюст идола времен СССР поврежден, но вполне узнаваем. При этом, как он оказался на дне лимана неизвестно.
Напомним, стая дельфинов устроила шоу в одесском порту, видео: "подплывали к причалам и ..."
Также Politeka писала, Одесская область уйдет под воду, сделано предупреждение: какие города могут исчезнуть с карты
А еще Politeka сообщала, в Одессе застраивают пляж в разгар карантина, жители возмущены: кадры беспредела