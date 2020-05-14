В четверг, 14 мая, в Одессе будет тепло и без существенных осадков
Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
По их данным, появившиеся на небе утром облака продержатся в Одессе почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 8-10 °С тепла, днем 17-19 °С.
Температура морской воды 10-11 °С.
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В Одесской области метеорологи обещают - переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 24-29 °С, в прибрежной зоне 17-19 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Наши предки говорили, что непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. А если солнце всходит ясно - все лето будет красное, погожее. В это время в старину провожали весну и встречали пролетье.
Ранее мы писали, 12 мая в Одессе и области хозяйничал циклон «Аки», который принес шторм, ливень и песчаную бурю.
Соответствующими кадрами делятся очевидцы в соцсетях.
Так, к примеру селе Нагорное Ренийского района Одесской области местные жители засняли песчаную бурю.
В этот день в Одессе также было неспокойно.
Штормовой ветер разогнал волны на море, которые обрушивались на черноморское побережье.
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