В четверг, 14 мая, в Одессе будет тепло и без существенных осадков

Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

По их данным, появившиеся на небе утром облака продержатся в Одессе почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-10 °С тепла, днем ​​17-19 °С.

Температура морской воды 10-11 °С.

В Одесской области метеорологи обещают - переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10 °С тепла, днем ​​24-29 °С, в прибрежной зоне 17-19 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Наши предки говорили, что непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. А если солнце всходит ясно - все лето будет красное, погожее. В это время в старину провожали весну и встречали пролетье.

Ранее мы писали, 12 мая в Одессе и области хозяйничал циклон «Аки», который принес шторм, ливень и песчаную бурю.

Соответствующими кадрами делятся очевидцы в соцсетях.

Так, к примеру селе Нагорное Ренийского района Одесской области местные жители засняли песчаную бурю.

В этот день в Одессе также было неспокойно.

Штормовой ветер разогнал волны на море, которые обрушивались на черноморское побережье.

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