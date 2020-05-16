На выходных в Одесском регионе разгуляется шквальный ветер и местами пройдет дождь
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
По прогнозам синоптиков, в субботу, 16 мая, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной, но без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью составит 11-13 °С, днем столбики термометров поднимутся до 18-20 °С.
Температура морской воды 12-13 °С.
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В Одесской области будет ожидаться переменная облачность.
Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 8-13 °С, днем 15-20 °С, местами до 24 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье синоптики рассказали, что весь день в Одессе будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера.
Метеорологи прознозируют ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12 °С, днем 15-20 °С.
До этого мы писали, что синоптик Наталья Диденко предупреждала о надвигающимся на Украину антициклоне, который прогонит дожди с большей части территорий.
Напомним,
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Также Politeka писала, что циклон обрушился на Одессу, песчаная буря, шторм и ливень: кадры стихии