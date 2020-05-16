На выходных в Одесском регионе разгуляется шквальный ветер и местами пройдет дождь

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

По прогнозам синоптиков, в субботу, 16 мая, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной, но без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем ​​порывы 15-17 м/с.

Температура ночью составит 11-13 °С, днем ​​столбики термометров поднимутся до 18-20 °С.

Температура морской воды 12-13 °С.

В Одесской области будет ожидаться переменная облачность.

Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 8-13 °С, днем ​​15-20 °С, местами до 24 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье синоптики рассказали, что весь день в Одессе будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера.

Метеорологи прознозируют ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-12 °С, днем ​​15-20 °С.

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