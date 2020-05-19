Во время обрушения жилого дома в Одессе женщину спас кот, а сам погиб под завалами

Невероятную историю спасения сообщил информационный портал « УСИ ».

По словам жительницы рухнувшего дома на Торговой, 20 у нее был кот породы мейн-кун. Он начал метаться по квартире и женщина побежала за ним.

«В моей квартире был евроремонт, который нам стоил бешеных денег, техника дорогая, даже телефон там остался. И кот погиб под завалами. А мэрия предлагает расселить нас в гостиницу или общежитие. Никуда я не поеду. У меня там одна комната осталась, висит, я в ней останусь, - рассказала пострадавшая.

Еще одной из жительниц дома повезло, в момент обвала она не находилась в доме.

«Я уезжала на кладбище, на могилу матери. Не знаю, что со мной бы было. Вылетела бы в тапках, что бы я еще делала? Газ начал травить. Мы остались без света, газа и воды, - поделилась она.

Напомним, что ЧП случилось в понедельник, 18 мая, по адресу улица Торговая, 20. Около 16:25 часть пятиэтажного жилого дома резко обвалилась.

В результате обрушения никто не пострадал, пресс-служба МВД.По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.

Хотелось бы отметить и то, что буквально в первых числах мая в Одессе также произошло обрушение одного из жилых домов. К счастью, в результате данного происшествия никто не погиб и не пострадал.

А произошло это ЧП на Польском спуске, и уже по прибытию к месту обрушившегося дома спасатели выяснили, что в правом крыле этого здания обрушился первый и второй этаж. Поскольку это жилое здание, то спасатели эвакуировали 21 жильца.

Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.

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