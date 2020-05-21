Одесситы настолько устали от карантинных ограничений, что даже в непогоду гуляют в парках и вдоль моря

Соответствующие кадры обнародовали местные СМИ .

На снимках запечатлено, как горожане прогуливаются по набережной и Аркадии во время дождя. Некоторые прихватили с собой зонты, но есть и такие, кто просто спрятался под деревьями и наслаждается прогулкой.

При этом большинство заведений в городе по-прежнему остаются закрыты, а те летние площадки, которые работают непригодны для посиделок в дождливую погоду. Кафе и рестораны, где есть крытые площадки, буквально забиты людьми и мест всем не хватает. Но это не останавливает одесситов, и они устраиваются на лавках под деревьями.

Напомним, карантин в Украине снова продлили, На этот раз до 22 июня, однако с существенными изменениями.

В Кабмин заявили, что с 22 мая карантин будет адаптивным. То есть будет приниматься во внимание эпидемическая ситуация в конкретных регионах. В случае роста заболеваемости местные власти смогут самостоятельно ужесточать ограничения.

В каких областях меры усилят, а в каких ослабят, пока не известно.

А тем временем синоптики сообщили, что в четверг, 21 мая, небо над Одессой будет затянуто облаками, также местами пройдет небольшой дождь с грозой.

Ночью и утром прогнозируется кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

В городе незначительно похолодает.

Температура ночью 10-12 °С, днем 15-17 °С.

Температура морской воды 13-14 °С.

Напомним, что одесситам показали, что творится в парках после смягчения карантина: "Это незаконно", фото

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