Врачи говорят, что у него был шанс выжить, но...

В Одесской области 10-летний мальчика наелся гвоздей и болтов и умер страшных муках

Инцидент случился в Любашевском районе. Об этом говорится в сюжете "ТСН" (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Так, во время вскрытия в желудке ребенка нашли болты. гвозди, саморезы и другие металлические изделия. Мальчик два дня жаловался на боль в животе, но мать упорно не хотела обращаться к медикам.

Врачи утверждают, что у ребёнка был шанс выжить, если бы своевременно обратились за медицинской помощью, но вместо этого его мать позвала местную знахарку.

«Если бы помощь вовремя оказали, то, я думаю, что ребенок жил бы дальше полноценной жизнью. И вот эти какие-то местные знахари, которые там ходили, лечили его, давали ему какие-то таблетки вместо того, чтобы ребенка госпитализировать в больницу», - рассказал врач районной больницы.

Как выяснилось позже, у ребенка были психоневрологические нарушения и он нуждался в особом уходе. Однако, по словам соседей, им никто не занимался, так как его отец постоянно пропадал на работе, а мать употребляет алкоголь.

Внесла ясность в эту историю учительница мальчика.

Она рассказала, что время во время уроков он рвал листья с тетрадей и ел их. Также, по ее словам, ребенок вместо игрушек постоянно носил с собой инструменты.

Сейчас в полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай". Предстоящие экспертизы докажут или опровергнут вину матери, которая несвоевременно обратилась за медицинской помощью.

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