В ближайшее время одесситы будут получать новую квитанцию на электроэнергию

Дело всё в том, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, намерено разделить платежки на электричество для населения на поставку и транспортировку, как это произошло в газом.

Такое заявление сделал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью изданию "Бизнес.Цензор".

«Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка — это естественная монополия, а поставка — это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять различные компании«, — рассказал он.

Ранее мы сообщали, в мае жители Одессы получат уже две платежки за газ.

Отдельно придет квитанция за объем потребленного газа в апреле, а другая за транспортировку газа в мае.

Одну платежку разделили на две исполняя требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета. Предполагается, что это снизит конечную плату для потребителей.

Тариф за потребленный газ одинаковый по всей Украине и составляет 3,71 гривны за кубометр, что на 14,3% меньше чем в марте (тогда было 4,33 гривен за кубометр).

При этом за транспортировку придется платить даже тем, кто не потреблял газ в апреле или мае. Все дело в том, как рассчитывался тариф за транспортировку. Для потребителей подсчитали, сколько они использовали газа за период с 1 октября 2018 по 31 сентября 2019. Поделили это на 12 месяцев, а затем это количество кубометров умножили на местный тариф. Поэтому цена за транспортировку не зависит от того, потребляется ли сейчас газ.

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